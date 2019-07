Partir en vacances l'esprit tranquille avec Enki

Romain Theolaire

Enki c'est la solution domotique proposée par Leroy Merlin pour vous aider à gérer le plus simplement du monde tout vos appareils connecté en une seule application.

Cela fait désormais 2 ans que la firme lilloise a lancé cette offre et maintenant cette dernière parait plutôt bien rodée puisqu'elle comptabilise 200 produits compatibles parmi 17 marques : Somfy Protect, Philipps Hue, Prises Legrand, Thermostat, caméras Netatmo...



Je viens tout juste de recevoir un exemplaire du boitier Enki pour faire un test, de ce fait je ne vais pas m'attarder sur ses fonctionnalités qui feront l'objet d'un article/test dédié prochainement.



Pour beaucoup d'entre nous la domotique fait référence à l'automatisation (volets roulants, déclenchement chauffage...) mais on oublie souvent la sécurité qui est pourtant une des flèches de l'arc Enki.



Les vacances d'été approchent à grand pas et malheureusement la période des cambriolages va souvent de paire. Enki peut être une solution à privilégier de manière préventive pour dissuader n'importe quel voleur.



Piloter ses volets roulants parle biais de deux solutions : Via le module récepteur connecté Evology, qui permet de rendre pilotable via le smartphone un moteur volet roulant filaire pour un prix de 34,90 € par volet roulant. Pour les volets roulants qui ne sont pas motorisés, il y a les motorisations de volets roulants compatibles Enki, de marque DI-O, qui sont idéales pour remplacer d’anciens volets roulants à sangle ou à manivelle par exemple.

Programmer un allumage automatique des lumières en ajoutant simplement une prise connecté, ce qui vous ruinera moins que de changer toutes vos ampoules (De simples prises connectées Enocean ou DI-O

Mais le meilleur moyen de se protéger d'un cambriolage reste l'installation d'une alarme: Ici il y en a pour tous les budgets avec par exemple l'installation d'une alarme Somfy mais cela peut également passer par un équipement moins onéreux du côté de la marque Evology (marque distributeur de Leroy Merlin) sous forme de kit.

Ainsi Enki est capable en cas d'intrusion de fermer tous les volets ou encore d'allumer les lumières pour faire fuir l'intrus. Les possibilités en terme de scénarios sont assez nombreuses sans pour autant transformer votre maison en forteresses car vous pourrez créer des conditions qui permettront à des personnes tierces d'accéder à votre logement sans que l'alerte soit donnée.



